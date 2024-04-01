Кондратов Павел Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1873
Рождение ребёнка
07.09.1901
Дочь: Елизавета Павлова
Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова
Рождение ребёнка
28.08.1903
Дочь: Феодосия Павлова
Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова
Рождение ребёнка
30.03.1905
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова
Рождение ребёнка
04.02.1907
Сын: Кондратов Мирон Мария Павлов
Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова
выдано свидетельство 259268 от 20.02.1953 г.
Рождение ребёнка
03.01.1913
Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова
Рождение ребёнка
24.12.1914
Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно