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Кондратов Павел Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1873

Отец: Кондратов Матвей Васильев

Мать: Кондратова Гликерья Иванова

Рождение ребёнка
07.09.1901

Дочь: Елизавета Павлова

Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова

Рождение ребёнка
28.08.1903

Дочь: Феодосия Павлова

Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова

Рождение ребёнка
30.03.1905

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова

Рождение ребёнка
04.02.1907

Сын: Кондратов Мирон Мария Павлов

Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова

выдано свидетельство 259268 от 20.02.1953 г.
Рождение ребёнка
03.01.1913

Сын: Кондратов Иван Павлов

Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова

Рождение ребёнка
24.12.1914

Сын: Кондратов Николай Паалов

Мать ребёнка: Кондратова Матрона Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Матрона Федорова

Смерть
Неизвестно
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