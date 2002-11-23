Городецкая (Шекунова) Диана Петровна
Место рожденияРоссия, Бурятия, Кяхта
Дата рождения22.11.1928
Дата смерти23.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928
Бракосочетание
1951
Муж: Городецкий Владислав
Рождение ребёнка
16.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Городецкий Владислав
Смерть
23.11.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость