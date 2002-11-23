Городецкая (Шекунова) Диана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородецкая (Шекунова) Диана Петровна

Городецкая (Шекунова) Диана Петровна

Место рождения

Россия, Бурятия, Кяхта

Дата рождения

22.11.1928

Дата смерти

23.11.2002

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928

Отец: Шекунов Петр Петрович

Мать: Шекунова (Мошкович) Ревека Михайловна

Бракосочетание
1951

Муж: Городецкий Владислав

Рождение ребёнка
16.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городецкий Владислав

Смерть
23.11.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.