Степаненко Сергей Данилович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
23.10.1889
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
06.11.1890
Дочь: Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
08.07.1895
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
13.08.1897
Сын: Степаненко Феодосий Сергеевич
Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
20.07.1900
Сын: Степаненко Семен Сергеевич
Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
28.04.1903
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
08.10.1905
Сын: Степаненко Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
25.03.1908
Дочь: Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно