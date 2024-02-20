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Степаненко Сергей Данилович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Степаненко Даниил Данилович

Мать: Степаненко Пелагея Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
23.10.1889

Жена: Степаненко Анна Тимофеевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
06.11.1890

Дочь: Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
08.07.1895

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
13.08.1897

Сын: Степаненко Феодосий Сергеевич

Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
20.07.1900

Сын: Степаненко Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
28.04.1903

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
08.10.1905

Сын: Степаненко Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
25.03.1908

Дочь: Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: Степаненко Анна Тимофеевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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