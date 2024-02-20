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Степаненко Даниил Данилович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Степаненко Даниил Васильевич

Мать: Степаненко Евфросиния Фоминична

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
17.01.1860

Жена: Степаненко Пелагея Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Степаненко Харлампий Данилович

Мать ребёнка: Степаненко Пелагея Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кисляк Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Степаненко Пелагея Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Степаненко Петр Данилович

Мать ребёнка: Степаненко Пелагея Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Степаненко Степан Данилович

Мать ребёнка: Степаненко Пелагея Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Степаненко Сергей Данилович

Мать ребёнка: Степаненко Пелагея Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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