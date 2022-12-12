Белкина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Белкина Федосья Кондратьевна

Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Белкин Семён Кондратьевич

Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Белкина Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Белкин Георгий Кондратьевич

Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Белкин Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Белкин Ефим Кондратьевич

Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Кондратий Иванович

Смерть
Неизвестно
Дядькино, Богородский, Московская область
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