Белкина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Белкина Федосья Кондратьевна
Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Белкин Семён Кондратьевич
Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Белкина Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Белкин Георгий Кондратьевич
Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Белкин Кондратий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно