Колесников Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1917
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Рождение ребёнка
24.07.1944
Сын: Колесников Александр Иванович
Мать ребёнка: Колесникова (Астафьева) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.08.1945
Сын: Колесников Виктор Иванович
Мать ребёнка: Колесникова (Астафьева) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.01.1950
Дочь: Ильина (Колесникова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова (Астафьева) Татьяна Тимофеевна
Смерть
1975