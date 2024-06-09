Колесников Иван Алексеевич Около 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесников Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Колесников Алексей Антонович

Мать: Колесникова (Селезнева) Арина

Рождение ребёнка
24.07.1944

Сын: Колесников Александр Иванович

Мать ребёнка: Колесникова (Астафьева) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.08.1945

Сын: Колесников Виктор Иванович

Мать ребёнка: Колесникова (Астафьева) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.01.1950

Дочь: Ильина (Колесникова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова (Астафьева) Татьяна Тимофеевна

Смерть
1975

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