Попов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопов ?

Попов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Галина

Мать ребёнка: Попова (Карташова) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Людмила

Мать ребёнка: Попова (Карташова) Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Карташова) Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.