Черкашин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1895
Сын: Черкашин Каллистрат Иванович
Мать ребёнка: Черкашина Агафия Емельяновна
Черепянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно