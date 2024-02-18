Черкашин Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркашин Иван Филиппович

Черкашин Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

кф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Черкашин Каллистрат Иванович

Мать ребёнка: Черкашина Агафия Емельяновна

Черепянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.