Капралова (Рогова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралова (Рогова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Рогов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капралов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Капралов Роман Федорович

Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Капралов Николай Федорович

Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Капралов Павел Федорович

Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Капралов Иван Федорович

Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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