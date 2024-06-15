Капралова (Рогова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Рогов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Капралов Николай Федорович
Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Капралов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно