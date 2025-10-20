Ржевский Александр Тимофеевич
мужской, родился Около 1680
умер После 1751
МатьРжевская (Сабурова) Матрёна МатвеевнаОколо 1660 г.р.
ОтецРжевский Тимофей Иванович1640 г.р.
Супруги
Дети
Ржевская Екатерина Александровна1700 г.р.
Ржевская Анастасия Александровна1702 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Бракосочетание
1699
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Ржевская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ржевская (Прончищева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1702
Сын: Ржевская Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Ржевская (Прончищева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
До 1734
Дочь: Одоевская (Ржевская) Дарья Александровна
Мать ребёнка: Ржевская (Прончищева) Анна Михайловна
Смерть
После 1751