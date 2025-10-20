Ржевский Александр Тимофеевич Около 1680 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевский Александр Тимофеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1680

умер После 1751

Мать
Ржевская (Сабурова) Матрёна МатвеевнаОколо 1660 г.р.
Отец
Ржевский Тимофей Иванович1640 г.р.
Супруги
Ржевская (Прончищева) Анна Михайловна1681 г.р.
Дети
Ржевская Екатерина Александровна1700 г.р.
Ржевская Анастасия Александровна1702 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Ржевский Тимофей Иванович

Мать: Ржевская (Сабурова) Матрёна Матвеевна

Бракосочетание
1699

Жена: Ржевская (Прончищева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Ржевская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ржевская (Прончищева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1702

Сын: Ржевская Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Ржевская (Прончищева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
До 1734

Дочь: Одоевская (Ржевская) Дарья Александровна

Мать ребёнка: Ржевская (Прончищева) Анна Михайловна

Смерть
После 1751

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