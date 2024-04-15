Гончаренко Петр Пантелеймонович
Место рождения
Дата рожденияМежду 21.08.1899 и 25.08.1899
Дата смерти22.10.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 21.08.1899 и 25.08.1899
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZV-S?i=28&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
Между 22.08.1899 и 25.?.1899
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.10.1900 ст.
Причина смерти: от кашля | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HF-J?i=404&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.10.1900 ст.
на кладбище д. Кровной