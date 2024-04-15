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Гончаренко Петр Пантелеймонович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

Между 21.08.1899 и 25.08.1899

Дата смерти

22.10.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 21.08.1899 и 25.08.1899

Отец: Гончаренко Пантелеймон Андреевич

Мать: Гончаренко Наталия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZV-S?i=28&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
Между 22.08.1899 и 25.?.1899
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.10.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кашля | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HF-J?i=404&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.10.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
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