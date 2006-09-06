Костюк Николай Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.28
Дата смерти06.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.28
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.09.2006