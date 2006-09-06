Костюк Николай Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюк Николай Арсеньевич

Костюк Николай Арсеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.28

Дата смерти

06.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.28

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.09.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.