Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лука Матвеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Каллистрат Лукич
Отец ребёнка: Лука Матвеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пелагея Лукинична
Отец ребёнка: Лука Матвеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тимофей Лукич
Отец ребёнка: Лука Матвеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Домна Лукинична
Отец ребёнка: Лука Матвеевич
Смерть
Неизвестно