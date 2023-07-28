Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лука Матвеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Каллистрат Лукич

Отец ребёнка: Лука Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагея Лукинична

Отец ребёнка: Лука Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тимофей Лукич

Отец ребёнка: Лука Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Домна Лукинична

Отец ребёнка: Лука Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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