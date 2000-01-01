Чекалкин Валентин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекалкин Григорий
Мать: Чекалкина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ижевск