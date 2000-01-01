Чекалкин Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкин Валентин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Григорий

Мать: Чекалкина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ижевск
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