Доильницына Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доильницына Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Михей Евдокимович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Доильницына) Надежда Михеевна

Отец ребёнка: Доильницын Михей Евдокимович

Рождение ребёнка
16.12.1789 ст.

Дочь: (Доильницына) Ульяна Михеевна

Отец ребёнка: Доильницын Михей Евдокимович

Смерть
1790

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