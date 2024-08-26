Доильницына Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Доильницына) Надежда Михеевна
Отец ребёнка: Доильницын Михей Евдокимович
Рождение ребёнка
16.12.1789 ст.
Дочь: (Доильницына) Ульяна Михеевна
Отец ребёнка: Доильницын Михей Евдокимович
Смерть
1790