Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья Аникиева
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Рождение ребёнка
13.12.1833
Дочь: Анисья Михайлова
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фрол Аникиев
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Александр Аникиев
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Рождение ребёнка
01.02.1840
Сын: Семен Аникеев
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Голубчиков Трофим Аникиев
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Рождение ребёнка
27.11.1843
Сын: Николай Аникиев
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Николай Аникиев
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Аникиева
Отец ребёнка: Аникий Михайлов
Смерть
Неизвестно