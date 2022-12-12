Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья Аникиева

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.12.1833

Дочь: Анисья Михайлова

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Фрол Аникиев

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Александр Аникиев

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1840

Сын: Семен Аникеев

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Голубчиков Трофим Аникиев

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1843

Сын: Николай Аникиев

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Николай Аникиев

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Аникиева

Отец ребёнка: Аникий Михайлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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