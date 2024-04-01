Суханов Михаил Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1728
Отец: Суханов Никита Крест. С. Соколова Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
г. Туринска, д. томиловой, ямщицкая дочь
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Усольцева (Суханова) Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Суханова (Шарыгина) Лукерья Федорова
Смерть
Неизвестно