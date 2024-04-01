Суханов Михаил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Михаил Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Суханов Никита Крест. С. Соколова Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова (Шарыгина) Лукерья Федорова

г. Туринска, д. томиловой, ямщицкая дочь
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Усольцева (Суханова) Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Суханова (Шарыгина) Лукерья Федорова

Смерть
Неизвестно

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