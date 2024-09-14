Петух Юзик (Осип) Францишков он же Францов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1840
Сын: Петух Андрей Юзафов он же Осипов или Иосифов
Мать ребёнка: Петух Пелагея Стэфановна она же Степановна
Рождение ребёнка
16.09.1842
Дочь: Петух София Юзафовна она же Осиповна
Мать ребёнка: Петух Пелагея Стэфановна она же Степановна
Бракосочетание
09.01.1871 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Оба во вторых браках
Смерть
Неизвестно