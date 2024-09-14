Петух Юзик (Осип) Францишков он же Францов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух Юзик (Осип) Францишков он же Францов

Место рождения

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Петух Францишак (Франц) Янов он же Иванов

Мать: Петух (Мороз) Марьяна (Марыя) Андреевна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петух Пелагея Стэфановна она же Степановна

Рождение ребёнка
04.07.1840

Сын: Петух Андрей Юзафов он же Осипов или Иосифов

Мать ребёнка: Петух Пелагея Стэфановна она же Степановна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
16.09.1842

Дочь: Петух София Юзафовна она же Осиповна

Мать ребёнка: Петух Пелагея Стэфановна она же Степановна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
09.01.1871 ст.

Жена: Петух (Лешкевич) Тереса Ивановна

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Оба во вторых браках
Смерть
Неизвестно

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