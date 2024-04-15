Черникова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.
Сын: Черняков Никандр Васильевич
Отец ребёнка: Черняков Василий Потапович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQH-J?i=824&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.
Сын: Черняков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Черняков Василий Потапович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHV-Q?i=758&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
09.02.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодора Прохоровна Демьяненко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно