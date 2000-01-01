Ерегина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

данные с памятника
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Ерегин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Ерегин Николай Иванович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Ерегин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ерегин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Ерегин Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Ерегин Николай Иванович

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Николай Иванович

Смерть
01.01.1973
Тевигино
Причина смерти: Умерла в возрасте 93 лет | данные с памятника
Похороны
Неизвестно
Юркино
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