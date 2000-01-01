Ерегина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
данные с памятника
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Ерегин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Ерегин Николай Иванович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Ерегин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ерегин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Ерегин Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Ерегин Николай Иванович
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1973
Тевигино
Причина смерти: Умерла в возрасте 93 лет | данные с памятника
Похороны
Неизвестно
Юркино