Чорикова (Морозова) Анна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорикова (Морозова) Анна Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842 или 1843

Дата смерти

08.01.1864

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 или 1843

Отец: Морозов Илларион Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1859

Муж: Чориков Ананий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1861

Сын: Козлов Иван Ананиевич

Отец ребёнка: Чориков Ананий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1863

Сын: Чориков Григорий Ананиевич

Отец ребёнка: Чориков Ананий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
08.01.1864
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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