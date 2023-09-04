Чорикова (Морозова) Анна Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842 или 1843
Дата смерти08.01.1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 или 1843
Отец: Морозов Илларион Иванович
Бракосочетание
01.11.1859
Рождение ребёнка
12.11.1861
Отец ребёнка: Чориков Ананий Степанович
Рождение ребёнка
25.09.1863
Сын: Чориков Григорий Ананиевич
Отец ребёнка: Чориков Ананий Степанович
Смерть
08.01.1864