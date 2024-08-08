Бурухина Клавдия Дмитриевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурухина Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

23.02.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурухин Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бурухин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Бурухин Сергей Семенович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.01.1862

Сын: Бурухин Игнатий Сергеевич

Отец ребёнка: Бурухин Сергей Семенович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
23.02.1887 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

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