Бурухина Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти23.02.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Бурухин Сергей Семенович
Рождение ребёнка
20.01.1862
Сын: Бурухин Игнатий Сергеевич
Отец ребёнка: Бурухин Сергей Семенович
Смерть
23.02.1887 ст.