Зверькова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Зверьков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович
Сын: Зверьков Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович
Сын: Щеглов (зверьков) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович
Сын: Зверьков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович
Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович