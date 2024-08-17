Зверькова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверькова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Зверьков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.02.1902

Сын: Зверьков Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Щеглов (зверьков) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Зверьков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.07.1906

Сын: Зверьков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Щеглов (зверьков) Василий Иванович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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