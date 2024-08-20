Котов Трифон или Трофим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1889 ст.
Дата смертиПосле 22.11.1914
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
01.02.1889 ст.
Отец: Котов Яков Борисович
Мать: Котова Наталья Ефимовна
Сын от второй жены или отчество записано неверно Наталья Ефимовна вместо Наталья Семеновна
Военная служба
Около 1914
2-ой Сибирский стрелковый полк 6-ая рота, рядовой, ПМВ
Награда
22.11.1914
Награжден Георгиевской медалью 4-ой степани 22.12.1914.
Ранение
22.11.1914 ст.
Упоминание
С 20.09.1916 по 06.10.1916
1916 Ф.90 Оп.7 Д.1583 Дело о неявке на сельскохозяйственные работы в имение помещика Борисоглебского у. Тамбовской губ. Аносова крестьянина Трофима Яковлева Котова с. Монаенки Белевского у. 20.09.1916... Показать все
Смерть
После 22.11.1914
Учатсник ПМВ. Ранен под Скерневицами пулей в правую ногу.