Шинко Фёдор
Место рожденияЧернигов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1915
Дочь: Бурак Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)
Чернигов
Рождение ребёнка
?.12.1934
Дочь: Анастасия (Тася) Фёдоровна
Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния (Ага) Фёдоровна
Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яджук Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Расстрел