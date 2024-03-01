Шинко Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинко Фёдор

Место рождения

Чернигов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов
Рождение ребёнка
16.09.1915

Дочь: Бурак Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)

Чернигов
Рождение ребёнка
?.12.1934

Дочь: Анастасия (Тася) Фёдоровна

Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния (Ага) Фёдоровна

Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яджук Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Мирошниченко (шинко) Миля (Мелания/Эмилия)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Расстрел
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