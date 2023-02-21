Авдотья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Григорьевич

Поповское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ульяна Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Григорьевич

Поповское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анисья Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Григорьевич

Поповское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мальцева Агриппина Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Григорьевич

Поповское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
одновотчинной деревни Поповского крестьянина Зиновия Григорьева
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ирина Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Григорьевич

Поповское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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