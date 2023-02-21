Авдотья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Григорьевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ульяна Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Григорьевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анисья Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Григорьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мальцева Агриппина Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Григорьевич
одновотчинной деревни Поповского крестьянина Зиновия Григорьева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ирина Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Григорьевич