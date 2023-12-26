Доржиева Сэсэгма Ринчиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.?
Отец ребёнка: Доржиев Виктор Дымбрлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1986
Дочь: Доржиева Марина Викторовна
Отец ребёнка: Доржиев Виктор Дымбрлович
Рождение ребёнка
14.12.1987
Дочь: Циренова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Доржиев Виктор Дымбрлович