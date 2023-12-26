Доржиева Сэсэгма Ринчиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доржиева Сэсэгма Ринчиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.?

Сын: Доржиев Вадим Викторович

Отец ребёнка: Доржиев Виктор Дымбрлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доржиев Виктор Дымбрлович

Рождение ребёнка
04.07.1986

Дочь: Доржиева Марина Викторовна

Отец ребёнка: Доржиев Виктор Дымбрлович

Рождение ребёнка
14.12.1987

Дочь: Циренова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Доржиев Виктор Дымбрлович

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