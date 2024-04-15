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Котенко Александра Федоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

12.05.1873 ст.

Дата смерти

01.08.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1873 ст.

Отец: Котенко Федор Андреевич

Мать: Котенко Фекла Каллиниковна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FS-1?i=545&cc=3511744
Крещение
13.05.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
01.08.1889 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от падучей болезни | не исповедывалась и не приобщалась св.таине по скоропостижности смерти
Похороны
03.08.1889 ст.
на отведенном кладбище
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