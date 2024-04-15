Котенко Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.05.1873 ст.
Дата смерти01.08.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1873 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FS-1?i=545&cc=3511744
Крещение
13.05.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
01.08.1889 ст.
Причина смерти: от падучей болезни | не исповедывалась и не приобщалась св.таине по скоропостижности смерти
Похороны
03.08.1889 ст.
на отведенном кладбище