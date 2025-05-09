Losina (Fialko) Raisa Semenovna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Losina (Fialko) Raisa Semenovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Неизвестно

умерла ?.01.2014, St. Peterburg

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

Бракосочетание
1956

Муж: скрыто настройками приватности

Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

Рождение ребёнка
27.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia, Orenburg

Смерть
?.01.2014
St. Peterburg

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