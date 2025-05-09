Losina (Fialko) Raisa Semenovna
женский, родилась Неизвестно
умерла ?.01.2014, St. Peterburg
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)
Бракосочетание
1956
Муж: скрыто настройками приватности
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)
Рождение ребёнка
27.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia, Orenburg
Смерть
?.01.2014
St. Peterburg