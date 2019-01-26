Поварницын Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницын Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1955

Дата смерти

07.07.1994

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1955

Отец: Поварницын Леонид

Мать: Зоя

Смерть
07.07.1994
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