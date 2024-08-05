Лапина Варвара Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Лапин Михаил Андреев
Отец ребёнка: Лапин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Отец ребёнка: Лапин Андрей Иванов
Жена Андрея Анд Лапина воспр у дочери Мих Андр +что братья
Рождение ребёнка
Вычислено 01.08.1890 ст.
Отец ребёнка: Лапин Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно