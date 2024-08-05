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Лапина Варвара Андрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Лапин Михаил Андреев

Отец ребёнка: Лапин Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Лапин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Лапин Андрей Иванов

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Жена Андрея Анд Лапина воспр у дочери Мих Андр +что братья
Рождение ребёнка
Вычислено 01.08.1890 ст.

Сын: Лапин Василий Андреев

Отец ребёнка: Лапин Андрей Иванов

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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