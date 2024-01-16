Ордина (Котельникова) Хиония Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Ордин Василий Лукич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Руфина Васильевна
Отец ребёнка: Ордин Василий Лукич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Ордин Василий Лукич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ордин Василий Лукич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Ордин Василий Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ордин Василий Лукич
Смерть
Неизвестно