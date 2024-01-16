Ордина (Котельникова) Хиония Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Котельникова) Хиония Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ордин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Ордин Василий Лукич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Руфина Васильевна

Отец ребёнка: Ордин Василий Лукич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ордин Ерофей Васильевич

Отец ребёнка: Ордин Василий Лукич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ордин Василий Лукич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ордин Семён Васильевич

Отец ребёнка: Ордин Василий Лукич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Василий Лукич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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