Уварова (Клейнмихель) Екатерина Николаевна
женский, родилась 02.09.1913
умерла 1990
ОтецКлейнмихель Николай Владимирович31.07.1877 г.р.
МатьКлейнмихель (Хрущова) Нина Павловна1884 г.р.
Супруги
Уваров Алексей Игоревич1909 г.р.
Дети
Уварова Мария АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Уваров Алексей Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990