Уварова (Клейнмихель) Екатерина Николаевна 02.09.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Уварова (Клейнмихель) Екатерина Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 02.09.1913

умерла 1990

Отец
Клейнмихель Николай Владимирович31.07.1877 г.р.
Мать
Клейнмихель (Хрущова) Нина Павловна1884 г.р.
Супруги
Уваров Алексей Игоревич1909 г.р.
Дети
Уварова Мария АлексеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1913

Отец: Клейнмихель Николай Владимирович

Мать: Клейнмихель (Хрущова) Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Уваров Алексей Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Алексей Игоревич

Смерть
1990

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