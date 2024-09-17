Филаретова (Сорокина) Римма Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филаретов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Филаретов Евгений Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филаретов Евгений Васильевич
Смерть
2014