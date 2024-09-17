Филаретова (Сорокина) Римма Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филаретова (Сорокина) Римма Васильевна

Место рождения

Думино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Василий Иванович

Мать: Сорокина Евгения Филиповна

Думино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филаретов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Филаретов Евгений Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Думино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филаретов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филаретов Евгений Васильевич

Смерть
2014

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