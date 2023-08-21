Ракова Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракова Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1776

Дочь: Багрецова Ирина Панфиловна

Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич

Рождение ребёнка
11.09.1777

Дочь: Багрецова Федора Панфиловна

Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Багрецова Марья Панфиловна

Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич

Рождение ребёнка
24.01.1785

Дочь: Багрецова Ксения Панфиловна

Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Багрецова Федосья Панфиловна

Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Багрецов Николай Панфилович

Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Багрецов Харитон Панфилович

Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Панфил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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