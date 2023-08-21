Ракова Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1776
Дочь: Багрецова Ирина Панфиловна
Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич
Рождение ребёнка
11.09.1777
Дочь: Багрецова Федора Панфиловна
Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Багрецова Марья Панфиловна
Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич
Рождение ребёнка
24.01.1785
Дочь: Багрецова Ксения Панфиловна
Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Багрецова Федосья Панфиловна
Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Багрецов Николай Панфилович
Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Багрецов Харитон Панфилович
Отец ребёнка: Багрецов Панфил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно