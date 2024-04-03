Акулина 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1797

Сын: Фирсов Евстигней Фирсович

Отец ребёнка: Фирс Сергеев Основатель Фамилии

с. Лычное
Рождение ребёнка
1805

Сын: Рекрут Марк Фирсович

Отец ребёнка: Фирс Сергеев Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Фирсова) Евдокия Фирсовна

Отец ребёнка: Фирс Сергеев Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1810

Сын: Фирсов Рекрут Сергей

Отец ребёнка: Фирс Сергеев Основатель Фамилии

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