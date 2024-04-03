Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1797
Сын: Фирсов Евстигней Фирсович
Отец ребёнка: Фирс Сергеев Основатель Фамилии
с. Лычное
Рождение ребёнка
1805
Сын: Рекрут Марк Фирсович
Отец ребёнка: Фирс Сергеев Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Фирсова) Евдокия Фирсовна
Отец ребёнка: Фирс Сергеев Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фирсов Рекрут Сергей
Отец ребёнка: Фирс Сергеев Основатель Фамилии