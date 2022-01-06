Концевая Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Концевая Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.01.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1971

Сын: Концевой Лев Борисович

Отец ребёнка: Концевой Борис

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Концевой Борис

Смерть
06.01.2022
Томск, город Томск, Томская область
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