Концевая Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1971
Отец ребёнка: Концевой Борис
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Концевой Борис
Смерть
06.01.2022
Томск, город Томск, Томская область