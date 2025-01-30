Серёжкина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1990
Дочь: Гаврилина (Серёжкина) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Серёжкин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
02.11.1999
Дочь: (Серёжкина) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Серёжкин Сергей Анатольевич