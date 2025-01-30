Серёжкина Елена Ивановна 21.04.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серёжкина Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серёжкин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
08.07.1990

Дочь: Гаврилина (Серёжкина) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Серёжкин Сергей Анатольевич

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
02.11.1999

Дочь: (Серёжкина) Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Серёжкин Сергей Анатольевич

Мценск, город Мценск, Орловская область

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