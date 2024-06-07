Дворядкина Аниса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болгов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворядкин Леонид Никифорович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно