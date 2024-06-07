Дворядкина Аниса Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дворядкина Аниса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болгов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворядкин Леонид Никифорович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворядкин Никифор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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