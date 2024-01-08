Цесснер Фон Шпитценберг Маттиас ?.03.1962 — найти родственников по фамилии на Familio

Цесснер Фон Шпитценберг Маттиас

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.03.1962, Вена

Отец
Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф-Генрих Камилло Мария29.11.1919 г.р.
Мать
Цесснер Фон Шпитценберг (Фон Корнаро) Мария1927 г.р.
Супруги
Цесснер Фон Шпитценберг (Аггерманн Фон Белленберг) Ута13.12.1967 г.р.
Дети
Цесснер Фон Шпитценберг София25.08.1994 г.р.
Цесснер Фон Шпитценберг Анна1996 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1962

Отец: Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф-Генрих Камилло Мария

Мать: Цесснер Фон Шпитценберг (Фон Корнаро) Мария

Бракосочетание
12.10.1991

Жена: Цесснер Фон Шпитценберг (Аггерманн Фон Белленберг) Ута

Рождение ребёнка
25.08.1994

Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг София

Мать ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг (Аггерманн Фон Белленберг) Ута

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг Анна

Мать ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг (Аггерманн Фон Белленберг) Ута

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