Цесснер Фон Шпитценберг Маттиас
мужской, родился ?.03.1962, Вена
ОтецЦесснер Фон Шпитценберг Йозеф-Генрих Камилло Мария29.11.1919 г.р.
МатьЦесснер Фон Шпитценберг (Фон Корнаро) Мария1927 г.р.
Супруги
Цесснер Фон Шпитценберг (Аггерманн Фон Белленберг) Ута13.12.1967 г.р.
Дети
Цесснер Фон Шпитценберг София25.08.1994 г.р.
Цесснер Фон Шпитценберг Анна1996 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1962
Отец: Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф-Генрих Камилло Мария
Бракосочетание
12.10.1991
Рождение ребёнка
25.08.1994
Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг София
Мать ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг (Аггерманн Фон Белленберг) Ута
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг Анна
Мать ребёнка: Цесснер Фон Шпитценберг (Аггерманн Фон Белленберг) Ута