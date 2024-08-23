Терентьева (Клюкина) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения10.02.1876
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1876
Отец: Клюкин Илья Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.02.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
26.11.1900
Рождение ребёнка
14.08.1901
Сын: Маслов-Ефимов Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
21.07.1902
Дочь: (Маслова) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
20.10.1907
Дочь: (Клюкина-Маслова) Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
19.04.1910
Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
31.08.1912
Сын: Маслов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
04.03.1915
Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович
Смерть
После 1923