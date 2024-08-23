Терентьева (Клюкина) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Клюкина) Анна Ильинична

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.02.1876

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1876

Отец: Клюкин Илья Ефимович

Мать: Клюкина Прасковья Филипповна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.02.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
26.11.1900

Муж: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1901

Сын: Маслов-Ефимов Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1902

Дочь: (Маслова) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1907

Дочь: (Клюкина-Маслова) Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1910

Сын: Клюкин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.08.1912

Сын: Маслов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1915

Сын: Маслов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Клюкин-Терентьев-Маслов Фёдор Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923

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