Мухина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
31.07.1912
Дочь: (Мухина) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Мухин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1914
Дочь: (Мухина) Феоктиста Сергеевна
Отец ребёнка: Мухин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Мухин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
17.08.1918
Отец ребёнка: Мухин Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно