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Мухина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Сергей Иванов

Рождение ребёнка
31.07.1912

Дочь: (Мухина) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Мухин Сергей Иванов

Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: (Мухина) Феоктиста Сергеевна

Отец ребёнка: Мухин Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мухин Кто То Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Иванов

Рождение ребёнка
17.08.1918

Сын: Мухин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Иванов

Смерть
Неизвестно

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