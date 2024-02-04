Пурышкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1985
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.2009
Сын: Пурышкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Пурышкина Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
22.02.2017
Сын: Пурышкин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Пурышкина Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
31.08.2023
Дочь: Пурышкина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Пурышкина Наталья Анатольевна