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Пурышкин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1985

Отец: не указан

Мать: Пурышкина Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурышкина Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
23.07.2009

Сын: Пурышкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Пурышкина Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
22.02.2017

Сын: Пурышкин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Пурышкина Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
31.08.2023

Дочь: Пурышкина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Пурышкина Наталья Анатольевна

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