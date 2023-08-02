Янина Окулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Янина) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Янин Яков Васильевич
Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Янина) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Янина) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно