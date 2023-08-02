Янина Окулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина Окулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Янина) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Янин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Янин Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Янина) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Янин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Янин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Янина) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Янин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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