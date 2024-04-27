Владимирова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимирова Валентина Николаевна

Владимирова Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.?

Сын: Владимиров Андрей Павлович

Отец ребёнка: Владимиров Павел Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Павел Семенович

Рождение ребёнка
15.11.1974

Сын: Владимиров Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Владимиров Павел Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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