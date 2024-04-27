Владимирова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.?
Сын: Владимиров Андрей Павлович
Отец ребёнка: Владимиров Павел Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1974
Сын: Владимиров Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Владимиров Павел Семенович
Смерть
Неизвестно