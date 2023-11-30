Мекумянов Николай Никифорович (Баһыы)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1858 по 1859 ст.
Дата смерти01.02.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859 ст.
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1879 ст.
Жена: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.
Сын: Мекумянов Егор (Георгий) Николаевич (Баһыыкка)
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
29.06.1884
Дочь: Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
13.06.1889
Дочь: Мекумянова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
12.03.1891
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Смерть
01.02.1892 ст.