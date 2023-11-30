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Мекумянов Николай Никифорович (Баһыы)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1858 по 1859 ст.

Дата смерти

01.02.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859 ст.

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1879 ст.

Жена: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.

Сын: Мекумянов Егор (Георгий) Николаевич (Баһыыкка)

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
29.06.1884

Дочь: Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
13.06.1889

Дочь: Мекумянова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
12.03.1891

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Смерть
01.02.1892 ст.

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