Ильницкий Иван Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
01.10.1901 ст.
Гришки, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Ильницкий Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1914 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ильницкая Александра Онуфриевна
Смерть
Неизвестно