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Ильницкий Иван Антонович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
01.10.1901 ст.

Жена: Ильницкая Александра Онуфриевна

Гришки, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Ильницкий Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.12.1914 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ильницкая Александра Онуфриевна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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