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Ершова Марфа Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Верещагина Марфа Ершова

Отец ребёнка: Ершов Алексей Петрович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1864

Дочь: Бадигина Агафья Ершова

Отец ребёнка: Ершов Алексей Петрович

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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