Ершова Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Верещагина Марфа Ершова
Отец ребёнка: Ершов Алексей Петрович
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1864
Дочь: Бадигина Агафья Ершова
Отец ребёнка: Ершов Алексей Петрович
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния