Ершов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Верещагина Марфа Ершова
Мать ребёнка: Ершова Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
15.04.1864
Дочь: Бадигина Агафья Ершова
Мать ребёнка: Ершова Марфа Гавриловна
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1872