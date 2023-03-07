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Ершов Алексей Петрович

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Верещагина Марфа Ершова

Мать ребёнка: Ершова Марфа Гавриловна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1864

Дочь: Бадигина Агафья Ершова

Мать ребёнка: Ершова Марфа Гавриловна

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1872
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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