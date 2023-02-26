Марфа (Маркова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1871
Дочь: Агафия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Прохоров
Рождение ребёнка
27.05.1872
Сын: Устин Петров
Отец ребёнка: Пётр Прохоров
Рождение ребёнка
17.01.1876
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Прохоров
Рождение ребёнка
16.07.1877
Дочь: Марина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Прохоров
Смерть
Неизвестно