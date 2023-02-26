Марфа (Маркова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа (Маркова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1871

Дочь: Агафия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Прохоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1872

Сын: Устин Петров

Отец ребёнка: Пётр Прохоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1876

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Прохоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1877

Дочь: Марина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Прохоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Прохоров

Смерть
Неизвестно
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